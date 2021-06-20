Ловчев: «Какие контратаки? Да у нас нет ни одного быстрого игрока на поле»

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20 Июня 2021, 18:58,
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Футбольный эксперт Евгений Ловчев не верит в успех сборной России в матче с датчанами на Евро-2020.
«Все говорят, что нам нужно делать ставку на контратаки. Какие контратаки, где вы их видели у нашей команды? Да у нас нет ни одного быстрого игрока на поле», - приводит слова Ловчева «Советский спорт».
Также экс-игрок СССР удивляется, что главным игроком в атаке у подопечных Станислава Черчесова был Марио Фернандес, номинальный защитник. Ловчев надеется только на то, что это решающий матч, и сборная России его удачно проведет.
Поединок состоится в понедельник и начнется в 22:00.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Евгений Ловчев
У нас нет ни одного хитрого игрока, который может придумать что-то неожиданное для соперника. Все "ходы" сборной России легко читаемы, а потому неэффективны. Нет Черенковых, Титовых и Аршавиных, а потому с креативом полнейшая безнадёга((