Ловчев: «Какие контратаки? Да у нас нет ни одного быстрого игрока на поле»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не верит в успех сборной России в матче с датчанами на Евро-2020.

«Все говорят, что нам нужно делать ставку на контратаки. Какие контратаки, где вы их видели у нашей команды? Да у нас нет ни одного быстрого игрока на поле», - приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Также экс-игрок СССР удивляется, что главным игроком в атаке у подопечных Станислава Черчесова был Марио Фернандес, номинальный защитник. Ловчев надеется только на то, что это решающий матч, и сборная России его удачно проведет.

Поединок состоится в понедельник и начнется в 22:00.

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