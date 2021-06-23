Иванов: «Не надо втаптывать в грязь Зобнина, он всё прекрасно понимает»

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23 Июня 2021, 13:12,
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Хавбек «Уфы» Олег Иванов отреагировал на критику в адрес полузащитника сборной России Романа Зобнина. Игрок допустил грубую ошибку в поединке против Дании на чемпионате Европы-2020.
«Не надо накидываться на Зобнина. Втаптывать в грязь, уничтожать. Роман все прекрасно понимает. Наверняка в ту ночь не сомкнул глаз», - приводит слова Иванова издание «Спорт-экспресс».
Напомним, что сборная России разгромно проиграла Дании (1:4) и вылетела с чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова финишировали на последнем месте в своей группе, набрав три балла. В плей-офф из этого квартета вышли Бельгия и Дания.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роман Зобнин, Олег Иванов
Втаптывать не надо. Уж кто-кто, а Зобнин точно больше не ошибется так. Роман стал на уровень опытнее после того матча. Такое не забывается, оно всегда тебя преследует в каждой игре. Это опыт.
Рожу Рабинера надо втоптать в грязь!
Зоба конечно здорово обгадился, но, где была подстраховка и атака? При всей ужасности ошибки Романа, в этом фиаско его выделять глупо. Оборона лажала и не страховал, атака ходила пешком и не забивала. Центр поля не придумал ничего ни для атаки, ни для надёжности в обороне. Поэтому Зобнину не надо так убиваться, эта ошибка как результат отсутствия игры всей команды, а не его индивидуальной оплошности, уверен , не сделай он такую передачу, косякнул бы кто-то другой.