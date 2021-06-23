Иванов: «Не надо втаптывать в грязь Зобнина, он всё прекрасно понимает»

Хавбек «Уфы» Олег Иванов отреагировал на критику в адрес полузащитника сборной России Романа Зобнина. Игрок допустил грубую ошибку в поединке против Дании на чемпионате Европы-2020.

«Не надо накидываться на Зобнина. Втаптывать в грязь, уничтожать. Роман все прекрасно понимает. Наверняка в ту ночь не сомкнул глаз», - приводит слова Иванова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России разгромно проиграла Дании (1:4) и вылетела с чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова финишировали на последнем месте в своей группе, набрав три балла. В плей-офф из этого квартета вышли Бельгия и Дания.

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