​Головин отметил сильные стороны сборной Дании

|
20 Июня 2021, 21:54,
|
|
Полузащитник сборной России Александр Головин в преддверии матча против Дании отметил сильные стороны соперника.
«Это мощная команда, поддерживающая высокий темп. У сборной Дании мощные фланги. О недооценке соперника и речи не может быть», - рассказал Головин представителям СМИ.
Напомним, матч сборных России и Дании пройдёт уже в понедельник, 21 июня. Победа гарантирует российской команде место в плей-офф, в то время как поражение с разницей в два мяча или крупнее лишит подопечных Станислава Черчесова шансов на проход дальше. Минимальное поражение или ничья приведут к тому, что судьбу сборной России определят результаты других игр.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Александр Головин, Сборная Дании