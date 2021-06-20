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​Головин отметил сильные стороны сборной Дании

20 Июня 2021, 21:54,

Полузащитник сборной России Александр Головин в преддверии матча против Дании отметил сильные стороны соперника.

«Это мощная команда, поддерживающая высокий темп. У сборной Дании мощные фланги. О недооценке соперника и речи не может быть», - рассказал Головин представителям СМИ.

Напомним, матч сборных России и Дании пройдёт уже в понедельник, 21 июня. Победа гарантирует российской команде место в плей-офф, в то время как поражение с разницей в два мяча или крупнее лишит подопечных Станислава Черчесова шансов на проход дальше. Минимальное поражение или ничья приведут к тому, что судьбу сборной России определят результаты других игр. 

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Головин, Сборная Дании
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