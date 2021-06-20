Фернандес тренируется наравне с другими игроками сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится к завтрашнему матчу с Данией. Представитель ЦСКА практически не играл на текущем чемпионате Европы, получив травму в начале стартового матча турнира с командой Финляндии (1:1).

Напомним, что тогда было подозрение на повреждение позвоночника у российского бразильца. К счастью, травма оказалась менее серьезной, и у Марио Фернандеса есть все шансы вернуться на правую бровку в ответственном матче с Данией, в котором россиян устроит и ничья.

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