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Фернандес тренируется наравне с другими игроками сборной России

20 Июня 2021, 11:40,

Защитник сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится к завтрашнему матчу с Данией. Представитель ЦСКА практически не играл на текущем чемпионате Европы, получив травму в начале  стартового матча турнира с командой Финляндии (1:1).

Напомним, что тогда было подозрение на повреждение позвоночника у российского бразильца. К счастью, травма оказалась менее серьезной, и у Марио Фернандеса есть все шансы вернуться на правую бровку в ответственном матче с Данией, в котором россиян устроит и ничья.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Марио Фернандес
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