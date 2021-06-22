Борис Игнатьев: Наша сборная не могла выступить лучше

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от выступления национальной команды на чемпионате Европы.

- Как оцените наше выступление на Евро?

- Понятно, что оценка будет не высокая. Если мягко говорить. Но тут важно не оценки выставлять, а понять что дальше. А также понять, что этому предшествовало и почему все так получилось. Надо обрисовать картину, и понять, насколько виновата команда и насколько виноват тренерский штаб. Это локальные проблемы, которые можно решить при помощи решения масштабных проблем. Мы видим, что наш футбол не дает конкурентоспособный продукт на крупных турнирах. Наши юношеские команды, как и молодежная, проигрывают. Клубный футбол в Лиге чемпионов и Лиге Европы нас обескуражил. Проиграли всё, что можно. Как может первая сборная, которая черпает людские ресурсы из внутреннего чемпионата, добиться успеха, если этих ресурсов крайне мало? Если нет больших мастеров? У нас только три футболиста играют за рубежом на хорошем уровне. Перед этим была большая группа разных тренеров у руля сборной, и кроме Хиддинка, когда у него была плеяда игроков, выступающих в больших европейских клубах, никто ничего не выиграл. Эти тренеры разве не умеют работать? Умеют. Мы видим, что бывшие наставники нашей сборной находятся на хорошем счету в своих странах. Наше хозяйство подлежит изменениям. Многое делается, но с точки зрения организационных вопросов. Мы строим стадионы, базы, даем деньги, в календаре чемпионата России учитываем интересы тех, кто будет играть в еврокубках. А вот игру мы не развиваем. Ничего не делается для того, чтобы вникать в тот процесс, который происходит на поле. Мы ведь собираем тренеров, разговариваем с ними, даем им задание, направление, которое видим в лучших европейских футбольных странах. Конечно, можно сейчас сказать, что Черчесов что-то сделал не так. Но если бы Зобнин не отдал пас назад, могло быть по-другому. Но это все ретушь и не то, что необходимо менять.

- Что нам делать дальше?

- Надо выстраивать футбольную программу. Не программу подготовки до 2030 года, а готовить высококвалифицированных тренеров, поднять им зарплату, заинтересовать их, собрать самых одаренных футболистов в академии и учить их.

- Это глобальные вещи, но что-то надо делать уже сейчас, перед чемпионатом мира? Может, стоит поменять тренера сборной?

- Можно взять Гвардиолу, Моуринью и еще раз Капелло, но мы опять проиграем. Надо все начинать с чистого листа. Конечно, сейчас будут делаться вещи, которые лежат на поверхности. Но изменить ситуацию я не вижу возможности.

- Может надо строить новую команду с новыми футболистами?

- Дело не в новой сборной. Ее неоткуда взять. Например, в защите у нас нет понимания, кто выйдет в матче: Семёнов или Дивеев. Ушли Березуцкие с Игнашевичем, и мы не знаем, где брать защитников.

- А если омолодить состав и наигрывать больше молодежи?

- Это должен решать главный тренер. Я вижу, что необходимо, но детализировать – это не моя вотчина.

- Мы выступили в свою силу, или это провал?

- Мы не могли выступить лучше. Может быть, мы еще как-то могли выйти из группы, но не понимаю, за счет чего могли бы обыграть Данию. Мы видели эту команду в деле. Они и с бельгийцами, и с финнами показали себя очень серьезным коллективом.

- Но у нас было преимущество перед ними в виде трех очков.

- Оно было, но его не стало. Нам не хватило его.

- После какого гола вам стало понятно, что мы не сумеем набрать очков с датчанами?

- При счете 3:1 все стало ясно.

- Сейчас все винят Зобнина. Можно ли на него вешать всех собак, ведь он пасовал назад, потому что впереди некому было отдать мяч. Может все дело в несогласованности?

- Это его ошибка. Он не просмотрел ситуацию, в которой находится сам и в которой находится соперник. Это тактическая ошибка. Думаю, еще раз он не сделал бы такую передачу. Роман бы играл к ближней штанге, а не к дальней, чтобы отдать вратарю мяч под ближнюю ногу.

- Не сломается ли Сафонов после такого турнира?

- Нет. Если каждый игрок после поражения будет терять почву под ногами, то какой это спортсмен? Наоборот, это дает возможность хорошей голове по-новому смотреть на нюансы игры на таком высоком уровне.

Елена Григорьевская