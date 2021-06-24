Чалов: «Результат сборной России на чемпионате Европы-2020 закономерен»

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24 Июня 2021, 13:47,
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал неудачное выступление национальной сборной России на чемпионате Европы-2020.
«Обидно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире... Сыграли, как сыграли. Результат закономерен», - рассказал форвард в интервью клубной пресс-службе.
Сборная России финишировала на последнем месте в квартете B. Третье место заняла Финляндия, а в плей-офф пробились команды Дании и Бельгии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Фёдор Чалов