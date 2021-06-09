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Полиция Дании - о недопуске российских болельщиков: «Вздохнули с облегчением»

09 Июня 2021, 13:02,

Представитель полиции Копенгагена отреагировал на запрет властей относительно въезда российских болельщиков в страну. Напомним, что в Дании состоится поединок чемпионата Европы-2020 между местной национальной командой и сборной России.

«Скажу честно, мы вздохнули с облегчением. Российские болельщики требуют большого контроля. Они часто провоцируют столкновения и драки. Конечно, нельзя заранее говорить об этом, но зачастую с ними случаются такие проблемы», - передает слова полицейского Питера Даля BT.

Дания отказала во въезде российским болельщикам из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поединок между сборными запланирован на 21 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Дании
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Комментарии (1)
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ILLNAT
09 Июня 2021, 13:08

И не услышит Копенгаген истошных воплей-Тагил!))

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