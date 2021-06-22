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Губерниев: «Павлюченко - символ тупизны, хамства и бескультурья»

22 Июня 2021, 11:22,

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался в адрес бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

«Роман, вы теперь мой кумир. Символ тупизны, хамства и бескультурья. Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения», - гласит сообщение комментатора в телеграм-аккаунте.

После поражения сборной России от Дании (1:4) Губерниев раскритиковал национальную команду. Ему ответил Павлюченко, предложив «обсуждать лыжный спорт» и «не лезть в футбол».

Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в квартете B и завершили выступление на континентальном турнире.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Павлюченко, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (4)
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0
Облак
22 Июня 2021, 12:07

Роман полностью прав.

0
SpaM
22 Июня 2021, 11:46

Быдло почувствовало свою безнаказанность после Бузовой.

0
make1972
22 Июня 2021, 11:45
Губерниев про культуры про Молофева
0
make1972
22 Июня 2021, 11:32
тупой это Губерниев забыл наверное про Молофеева сказал
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