Губерниев: «Павлюченко - символ тупизны, хамства и бескультурья»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался в адрес бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

«Роман, вы теперь мой кумир. Символ тупизны, хамства и бескультурья. Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения», - гласит сообщение комментатора в телеграм-аккаунте.

После поражения сборной России от Дании (1:4) Губерниев раскритиковал национальную команду. Ему ответил Павлюченко, предложив «обсуждать лыжный спорт» и «не лезть в футбол».

Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в квартете B и завершили выступление на континентальном турнире.

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