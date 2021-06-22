Губерниев: «Павлюченко - символ тупизны, хамства и бескультурья»

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22 Июня 2021, 11:22,
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался в адрес бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.
«Роман, вы теперь мой кумир. Символ тупизны, хамства и бескультурья. Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения», - гласит сообщение комментатора в телеграм-аккаунте.
После поражения сборной России от Дании (1:4) Губерниев раскритиковал национальную команду. Ему ответил Павлюченко, предложив «обсуждать лыжный спорт» и «не лезть в футбол».
Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в квартете B и завершили выступление на континентальном турнире.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роман Павлюченко, Дмитрий Губерниев
Роман полностью прав.
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