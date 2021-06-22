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Реднапп: Отставка Черчесова ничего не даст

22 Июня 2021, 19:18,

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп считает, что проблемы сборной России не получится решить одной лишь отставкой рулевого Станислава Черчесова. 74-летний англичанин, смеясь, предложил свои услуги и готов был сразу покупать билет до Москвы, если бы ему предложили место наставника сборной России.

Но на самом деле Реднапп добавил, что, к примеру, Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола не добились бы успеха с российскими футболистами: «Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят», - заявил Реднапп «Спорт-Экспрессу». Также он добавил, что сейчас не видит в команде исполнителей уровня Романа Павлюченко или Андрея Аршавина.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Гарри Реднапп
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Комментарии (1)
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0
Онт
22 Июня 2021, 19:24

Футболистов классных и не будет хватать, пока у руля сборной будут несменяемые Черчесы-главный тормоз на пути прогресса

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