Реднапп: Отставка Черчесова ничего не даст

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп считает, что проблемы сборной России не получится решить одной лишь отставкой рулевого Станислава Черчесова. 74-летний англичанин, смеясь, предложил свои услуги и готов был сразу покупать билет до Москвы, если бы ему предложили место наставника сборной России.

Но на самом деле Реднапп добавил, что, к примеру, Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола не добились бы успеха с российскими футболистами: «Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят», - заявил Реднапп «Спорт-Экспрессу». Также он добавил, что сейчас не видит в команде исполнителей уровня Романа Павлюченко или Андрея Аршавина.