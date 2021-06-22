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Министр спорта прокомментировал провал сборной России на Евро-2020

22 Июня 2021, 11:29,

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о неудачном выступлении национальной сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях - неутешительный итог. Нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление. Важно сделать выводы и провести реформы», - передает слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Сборная России заняла последнее место в группе B, набрав три балла. Национальная команда потерпела поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержала победу над Финляндией (1:0).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Олег Матыцин
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