Министр спорта прокомментировал провал сборной России на Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о неудачном выступлении национальной сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях - неутешительный итог. Нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление. Важно сделать выводы и провести реформы», - передает слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Сборная России заняла последнее место в группе B, набрав три балла. Национальная команда потерпела поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержала победу над Финляндией (1:0).

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