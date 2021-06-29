Арустамян оценил вероятность отставки Черчесова

Инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением о возможной отставке Станислава Черчесов с поста наставника национальной сборной России после провала на чемпионате Европы-2020.

«Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть. История точно на повестке дня, консультации ведутся», - написал журналист в своем телеграм-аккаунте.

Напомним, что трудовое соглашение Черчесова со сборной России рассчитано до ЧМ-2022. После вылета с Евро стало известно, что специалист не планирует покидать национальную команду.

На континентальном турнире российская команда заняла последнее место в своей группе. Подопечные Черчесова одержали победу над Финляндией (1:0), при этом потерпев поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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