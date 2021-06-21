Как сыграла сборная России вчера: Пора начинать думать о Катаре

Сборная России бесславно завершила чемпионат Европы, крупно проиграв в Копенгагене. Наша команда заняла последнее место в группе. Датчане же вырвали вторую строчку и прямую путёвку в плей-офф.

Сборная России завершала групповой этап Евро матчем в Копенгагене против датчан. Подопечные Станислава Черчесова были в очень тяжёлой ситуации. Победа выводила бы нашу команду в плей-офф, ничья давала бы путёвку в следующий раунд с большой долей вероятности. Поражение с разницей в два мяча и больше отбрасывало бы нас на четвёртое место, а проиграй мы в один, то пришлось бы считать разницу, но и тут при всех раскладах занять третье место было бы непросто.

Сборная России сразу же отдала мяч датчанам и окопалась около своей штрафной. Наша команда явно ждала шанс для контратаки, но главная цель была не подпускать соперников к своим воротам. Черчесову явно не понравилось это, и он попросил россиян выше встречать датчан, и наша команда стала использовать прессинг, навязывая борьбу сопернику борьбу на чужой половине поля.

Первый голевой момент в матче создали россияне. Головин получил мяч в центре поля, прорвался к штрафной, обыграл Хёйбьерга и без помех бил с линии, но угодил точно в Шмейхеля. Вскоре Дзюба пытался пробить с разворота, но получилось слишком неточно. Тут же после перехвата наша сборная убегала в атаку «четыре в три», и Зобнин пытался вывести Головина на рандеву со Шмейхелем, но передачу прервали.

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Россияне не пускали датчан к своим воротам, поэтому хозяева первый момент создали дальним ударом. Хёйбьерг выстрелил, и мяч пролетел рядом со штангой. Красивый прыжок Сафонова лишь добавил эффектности этому эпизоду. Россияне ответили ударом с линии штрафной. Дзюба сбросил мяч Головину, который и стрелял, но футбольный снаряд в последний момент подпрыгнул, что не позволило хавбеку «Монако» попасть в створ.

Минут за десять до конца первого тайма датчане прижали нашу команду к воротам, и это принесло им успех. Дамсгору дали принять мяч перед штрафной, нападающий прицелился и обводящим ударом отправил футбольный снаряд в сетку. Кажется, что в этом эпизоде Сафонов немного потерял ворота. Положение нашей команды стало тревожным, а датчане бежали в атаку. Вскоре Поульсен опасно навешивал, но хозяева заработали угловой. После навеса Вестергор выиграл борьбу и головой бил, но в створ не попал. В оставшееся время до перерыва ничего интересного не случилось, и датчане ушли на перерыв, ведя в счёте.

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Начало второго тайма проходило на встречных курсах. Обе команды шли вперёд, но при этом с оглядкой на оборону. Россияне не собирались раскрываться и рисковать пропускать второй мяч, датчан же ситуация в целом скорее устраивала, хотя они были не прочь забить ещё.

Игра шла спокойно, как вдруг россияне привезли себе второй мяч. Зобнин на своей половине неосмотрительно и, не глядя, отдал мяч назад, где такого подарка едва ли ждал Поульсен. Форвард спокойно принял мяч и пробил в пустые ворота. Черчесов тут же пошёл ва-банк, выпустив второго нападающего Соболева.

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Тем не менее, россиянам пришлось обороняться. Сборная Дании давила, и мяч метался по штрафной Сафонова. Тем не менее, стоило россиянам дойти до штрафной, как мы заработали пенальти. Арбитр зафиксировал фол на Соболеве, а Дзюба с одиннадцати метров пробил без шансов для Шмейхеля.

Казалось, что сейчас сборная России прибавит и попробует спасти игру. Вместо этого, к сожалению, датчане придавили нашу команду и забили ещё. По ходу одной атаки Сафонов трижды спас после ударов с близкого расстояния, но мяч вылетел за пределы штрафной, откуда Кристенсен от души пробил под перекладину. Тут же счёт стал разгромным. Датчане убежали в контратаку после нашего неудачного стандарта, Меле около линии штрафной пропустил защитников России мимо себя и мощно выстрелил точно в ближний угол. В оставшиеся минуты датчане продолжали атаковать, наши же ребята просто ждали финального свистка.

Россия проиграла и вылетела с чемпионата Европы. Но это уже было вчера. Вместе с концовкой встречи в Копенгагене закончился старый день и начался новый. Сегодня у нас уже новая мечта – побороться в Катаре на чемпионате мира-2022, куда, правда, ещё надо будет отобраться. Что касается сборной Дании, то на её улице праздник. Скандинавы вырвали второе место в группе В и теперь сыграют с валлийцами в плей-офф.