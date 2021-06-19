В Москве пик заболеваемости коронавирусом, фан-зона Евро-2020 закрыта

Москву накрыло новой волной коронавирусной инфекции. За последние сутки в столице России выявлено 9120 случаев заболевания Covid-19. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В пятницу, 18 июня, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер. Из-за этого в городе была закрыта фан-зона чемпионата Европы-2020.

Напомним, что некоторые поединки континентального турнира состоятся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

После двух туров сборная России набрала три балла и занимает второе место в группе B. В заключительном матче подопечные Черчесова встретятся с командой Дании в Копенгагене.

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