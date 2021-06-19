В Москве пик заболеваемости коронавирусом, фан-зона Евро-2020 закрыта

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19 Июня 2021, 13:19,
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Москву накрыло новой волной коронавирусной инфекции. За последние сутки в столице России выявлено 9120 случаев заболевания Covid-19. Это максимальный показатель с начала пандемии.
В пятницу, 18 июня, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер. Из-за этого в городе была закрыта фан-зона чемпионата Европы-2020.
Напомним, что некоторые поединки континентального турнира состоятся в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
После двух туров сборная России набрала три балла и занимает второе место в группе B. В заключительном матче подопечные Черчесова встретятся с командой Дании в Копенгагене.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: евро-2020
Понятно, значит последний раз сегодня еду, скоро и в Пмтере закроют.
Идиоты, как будто из города люди исчезнут, в фанзоне опасность в разы меньше чем в транспорте где хрюкающая свинья рядом станет и фиг куда денешься.
Во всех цивилизованных странах,при такой динамике,давно был бы объявлен локдаун,ради спасения тысяч жизней.Но,в России такого не будет никогда,здесь человеческая жизнь не стоит и ломанного гроша,а власти преступно бездействуют.
Вот именно! как говорил Сталин - нет человека-нет проблемы
В пятницу, 18 июня, мэр Москвы Сергей объявил о введении новых ограничительных мер.
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))) эт чё новый титул такой.. )))
Блин давно пора! И в Питере закрыть надо