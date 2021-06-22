Стало известно, сколько заработала сборная России на чемпионате Европы-2020

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22 Июня 2021, 12:19,
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Стала известна сумма денег, которую сборная России получит за выступление на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Источник рапортует, что каждый из участников гарантированно получит 9,25 миллиона евро. За победу на групповой стадии сборные получают 1,5 миллиона, а за ничейный результат - 750 тысяч.
Российская команда одержала одну победу и потерпела два поражения. Таким образом, сборная заработала 10,75 миллиона евро за участие в континентальном турнире.
Команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России
рех с ними с деньгами, если бы эти уйопки играли нормально. расформировать ненужный и позорный РФС, а деньги раздать в детдома и больницы...
Чтоб главврачи и главвоспитатели тоже виллы обновили, а то не дело!! )))
Понятно, что воруют везде и много, но часть денег все равно пойдет туда, куда нужно, иначе есть риск присесть. Этих удодов никто за рукоблудство и жопоногость не посадит. Надеюсь, самую суть посыла ты уловил?)
Риска нет, если поделиться.
офигеть. 10 рублей бы им...
Нужно срочно эти деньги отдать Лысому. Ведь он так старался на Евро, придумал гениальную тактику с одними навесами, но игроки просто виноваты во всём.
За 10 лямов евро ребята во дворе и то лучше футбол показали бы). О эта любовь платить ни за что.
О эта любовь лазить в чужой карман.
Это деньги болельщиков и простых людей. Карман чужой а деньги нет.
А что ж болельщики и простые люди свои деньги отдают кому ни попадя?