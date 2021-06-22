Стало известно, сколько заработала сборная России на чемпионате Европы-2020

Стала известна сумма денег, которую сборная России получит за выступление на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Источник рапортует, что каждый из участников гарантированно получит 9,25 миллиона евро. За победу на групповой стадии сборные получают 1,5 миллиона, а за ничейный результат - 750 тысяч.

Российская команда одержала одну победу и потерпела два поражения. Таким образом, сборная заработала 10,75 миллиона евро за участие в континентальном турнире.

Команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе.

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