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Стало известно, сколько заработала сборная России на чемпионате Европы-2020

22 Июня 2021, 12:19,

Стала известна сумма денег, которую сборная России получит за выступление на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Источник рапортует, что каждый из участников гарантированно получит 9,25 миллиона евро. За победу на групповой стадии сборные получают 1,5 миллиона, а за ничейный результат - 750 тысяч.

Российская команда одержала одну победу и потерпела два поражения. Таким образом, сборная заработала 10,75 миллиона евро за участие в континентальном турнире.

Команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в своей группе.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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Комментарии (11)
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0
блок
22 Июня 2021, 13:13
По игре , как будто строителей или пастухов с Фарерских островов попросили отбыть номер. И они так нехотя согласились. А если серьёзно , то Черчесов лет 5-10 обещал обновить омолодить сборную, а в итоге опять стариков и легионеров выпустил. Да выпустил Мухина, Соболева вратаря и др. молодых ребят, НО ИХ НУЖНО БЫЛО НАИГРЫВАТЬ ЕЩЁ ГОД НАЗАД , А НЕ СЕЙЧАС С ДАНИЕЙ!!! Когда поплыли решили молодежью прекрыться!!! На х. Черчесов возил 3 года назад Габулова, на х.он Жиркова-пенсионера таскает лет 10 за собой?! P.S. Уже очень давно нужно новое поколение наигрывать и не одно!!! А эти г-ны в легионеров вкладывают деньги, а не в Россию!! Вот и результат! Предатели русских ребят!!!
1
Sergo
22 Июня 2021, 13:12

рех с ними с деньгами, если бы эти уйопки играли нормально. расформировать ненужный и позорный РФС, а деньги раздать в детдома и больницы...

0
HG2017
22 Июня 2021, 13:13

Чтоб главврачи и главвоспитатели тоже виллы обновили, а то не дело!! )))

0
Sergo
22 Июня 2021, 13:24

Понятно, что воруют везде и много, но часть денег все равно пойдет туда, куда нужно, иначе есть риск присесть. Этих удодов никто за рукоблудство и жопоногость не посадит. Надеюсь, самую суть посыла ты уловил?)

0
HG2017
22 Июня 2021, 13:48

Риска нет, если поделиться.

0
CELTIC FROST
22 Июня 2021, 13:10

офигеть. 10 рублей бы им...

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0
Bathet30
22 Июня 2021, 13:09

Нужно срочно эти деньги отдать Лысому. Ведь он так старался на Евро, придумал гениальную тактику с одними навесами, но игроки просто виноваты во всём.

0
beorn_n
22 Июня 2021, 12:35

За 10 лямов евро ребята во дворе и то лучше футбол показали бы). О эта любовь платить ни за что.

0
HG2017
22 Июня 2021, 13:14

О эта любовь лазить в чужой карман.

0
beorn_n
22 Июня 2021, 13:42

Это деньги болельщиков и простых людей. Карман чужой а деньги нет.

0
HG2017
22 Июня 2021, 13:49

А что ж болельщики и простые люди свои деньги отдают кому ни попадя?

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