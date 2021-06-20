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Кузяев: «Уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление»

20 Июня 2021, 16:35,

Игрок сборной России Далер Кузяев уверен, что характер предстоящего матча с датчанами на Евро-2020 не станет сюрпризом для его партнёров.

«Я более чем уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, датчане будут больше владеть мячом и атаковать. Но мы готовы к этому», - приводит слова игрока УЕФА.

Также Кузяев отмечает, что сборная России не будет отступать от своего плана на игру. Также большое внимание будет уделено реализации, ведь предполагается, что у команда Станислава Черчесова может быть минимум шансов поразить чужие ворота.

Сборная России сыграет в Копенгагене 21 июня, начало встречи в 22:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Далер Кузяев
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Комментарии (1)
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kalibr
20 Июня 2021, 16:39

Чёт татарин разговорился, лучше бы своё новое амплуа тренеровал, а то финны порой насиловали его на фланге.

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