Кузяев: «Уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление»

Игрок сборной России Далер Кузяев уверен, что характер предстоящего матча с датчанами на Евро-2020 не станет сюрпризом для его партнёров.

«Я более чем уверен, что Дания с первых минут будет оказывать на нас невероятное давление, датчане будут больше владеть мячом и атаковать. Но мы готовы к этому», - приводит слова игрока УЕФА.

Также Кузяев отмечает, что сборная России не будет отступать от своего плана на игру. Также большое внимание будет уделено реализации, ведь предполагается, что у команда Станислава Черчесова может быть минимум шансов поразить чужие ворота.

Сборная России сыграет в Копенгагене 21 июня, начало встречи в 22:00.

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