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Дасаев: «В матче с Данией нужно реализовывать все моменты»

21 Июня 2021, 10:48,

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о грядущем противостоянии национальных команд Дании и России в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«Предсказать результат тяжело. Но мы верим в команду. С финнами где-то повезло, где-то мы сыграли неплохо. В матче с Данией нужно реализовывать все моменты», - передает слова Дасаева издание «Спорт-экспресс».

Встреч между сборными России и Дании пройдет в понедельник, 21 июня, начало состоится в 22:00 по московскому времени. После двух туров команда Станислава Черчесова занимает вторую позицию, а датчане находятся на последнем месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Ринат Дасаев
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 11:00

Какие спартаковцы все умные! Особенно вратари! Некоторым даже дети бесплатно советуют!

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