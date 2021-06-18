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Фомин: «В матче с Данией нужно отдать все силы»

18 Июня 2021, 13:10,

Хавбек сборной России Даниил Фомин высказался о подготовке к поединку против команды Дании в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«Можно сказать, что от матча к матчу сборная прибавляет. Сейчас у нас лишний день на восстановление. В матче с Данией нужно отдать все силы», - приводит слова футболиста издание Sport24.

Поединок Дания - Россия состоится в Копенгагене 21 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

После двух туров на счету российской команды три набранных очка, а в копилке датчан ноль очков.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Даниил Фомин
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Комментарии (3)
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1
jUMPER
18 Июня 2021, 14:47

эх данила...усе силушки бахатырския отдаты ужо с хфинами...))) вот ежели наабешать им гейропевских рублёв мнохо... кажному...тады да...роздавють энтих хфихингоф и не зометють...))) ай уперод за РОДИНУ за ФЛАХ!

0
kalibr
18 Июня 2021, 13:49

Прибавляет )) Насмешил )) Играли те же бездари, просто напротив была не Бельгия, а Финляндия! Если бы не ВАР, то всрались бы, т.к. Финны первые минут Наших гоняли, будто перед ними Мальта или Лихтенштейн.

0
Super fanat
18 Июня 2021, 13:40

Дания смертельно опасна! В матче с Финляндией ей помешал случай, ну, а с Бельгией мы всё видели сами. Россия победила на классе Финляндию и так же пролетела против Бельгии. Теперь класс команд примерно равен. Желания у Дании будет не отнять, плюс желание поддержать Эриксена, плюс эффект домашнего поля. Россия поможет только удача и максимальная выкладка на поле. Что справедливо, поскольку хочешь играть в турнире сильнейших - будь сильнейшим.

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