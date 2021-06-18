Фомин: «В матче с Данией нужно отдать все силы»

Хавбек сборной России Даниил Фомин высказался о подготовке к поединку против команды Дании в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020.

«Можно сказать, что от матча к матчу сборная прибавляет. Сейчас у нас лишний день на восстановление. В матче с Данией нужно отдать все силы», - приводит слова футболиста издание Sport24.

Поединок Дания - Россия состоится в Копенгагене 21 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

После двух туров на счету российской команды три набранных очка, а в копилке датчан ноль очков.