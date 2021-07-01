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Бышовец: «Дзюба обкакался на Евро-2020 в первую очередь»

01 Июля 2021, 10:46,

Известный специалист Анатолий Бышовец отреагировал на слова нападающего сборной России Артёма Дзюбы после провала на чемпионате Европы-2020. Форвард заявил, что национальная команда «обкакалась» на континентальном турнире.

«Дзюба обкакался в первую очередь. Все его выигранные единоборства вверху, это не показатель футбола. Иди в сумо, ММА - толкайся, бейся, рубись», - передает слова тренера ТНВ.

Сборная России набрала три очка на групповой стадии Евро-2020 и финишировала на последнем месте в группе B. Подопечные Станислава Черчесова выиграли у Финляндии со счетом 1:0 и потерпели разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Анатолий Бышовец
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