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Малафеев - о провале сборной России на Евро: «Это показатель уровня нашего футбола»

22 Июня 2021, 10:23,

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Это показатель уровня российского футбола. Мы можем играть с командами слабее нас, можем бороться с равными нам командами, и ничего не можем сделать с командами уровня Бельгии», - передает слова Малафеева издание «Спорт-экспресс».

На чемпионате Европы сборная России финишировала на последнем месте в квартете B. Подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали минимальную победу над Финляндией (1:0).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Вячеслав Малафеев
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Комментарии (2)
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1
pasha-kuraev@gmail.com
22 Июня 2021, 10:46

Имбицилы те которые ищут крайних, а не решения проблемы, Малафеев прав, в РФ уровень футбола таков, но не по вине одного тренера или игроков, а всей системы.

0
Николаев Алексей
22 Июня 2021, 10:31

Черчесов - имбицил убирайся из сборной!

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