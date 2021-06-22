Малафеев - о провале сборной России на Евро: «Это показатель уровня нашего футбола»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2020.

«Это показатель уровня российского футбола. Мы можем играть с командами слабее нас, можем бороться с равными нам командами, и ничего не можем сделать с командами уровня Бельгии», - передает слова Малафеева издание «Спорт-экспресс».

На чемпионате Европы сборная России финишировала на последнем месте в квартете B. Подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали минимальную победу над Финляндией (1:0).

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