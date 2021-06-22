Черчесов: «В плане качества игры и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с датчанами в эфире канала «Матч ТВ».

- Был план, который мы выдержали. Все-таки мне надо еще посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры к игре, потому что хотим мы или нет, но и бельгийцы здесь выиграли. С ними нам сегодня конкурировать, наверное, чуть-чуть сложновато. И наивно бы было выходить на пик формы с бельгийцами, чтобы потом вниз идти. Мы наоборот шли вверх, как планировали. Но еще раз повторяю, в игре случаются моменты, когда мы не забили хорошие моменты, а они из ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно, скрупулезно подумать и принимать правильные решения.

Всем болельщикам привет, переживаем и должны исправляться.

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