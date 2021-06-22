Черчесов: «В плане качества игры и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра»

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22 Июня 2021, 00:57,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с датчанами в эфире канала «Матч ТВ».
- Был план, который мы выдержали. Все-таки мне надо еще посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры к игре, потому что хотим мы или нет, но и бельгийцы здесь выиграли. С ними нам сегодня конкурировать, наверное, чуть-чуть сложновато. И наивно бы было выходить на пик формы с бельгийцами, чтобы потом вниз идти. Мы наоборот шли вверх, как планировали. Но еще раз повторяю, в игре случаются моменты, когда мы не забили хорошие моменты, а они из ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно, скрупулезно подумать и принимать правильные решения.
Всем болельщикам привет, переживаем и должны исправляться.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Это заговор мирового капитализьмУ супротив болельщиков сборной России!!!
Нам явно показывали по тв другую игру с целью дискредитировать сборную, игроков и тренера!
На самом деле бились аки соколы супротив буржуев, но поле было зеленное, трава мокрая, судья продажная, супротивников на поле аж 11 иродов за раз - все это вместе стало камнем преткновения на пути героев.
больной на голову
Это где он у нас моменты увидел (кроме удара Головина в первом тайме)?????? Если эта была лучшая игра, то худшая может быть только поражение Гибралтару со счетом 0-6. Но похоже такое событие уже не за горами.
слухаити...а чиричесив не лунатег...не...))) памояму ён перенирвиничел...))) вызавити яму скору помоч...))) спасать надыть мужука...)))
Это уже бред...На выход!!!!
выколите мне глаза чтобы его не видеть и отрежте уши чтобы не слышать этот бред.