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Черчесов: «В плане качества игры и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра»

22 Июня 2021, 00:57,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с датчанами в эфире канала «Матч ТВ».

- Был план, который мы выдержали. Все-таки мне надо еще посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и в плане готовности сегодня была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры к игре, потому что хотим мы или нет, но и бельгийцы здесь выиграли. С ними нам сегодня конкурировать, наверное, чуть-чуть сложновато. И наивно бы было выходить на пик формы с бельгийцами, чтобы потом вниз идти. Мы наоборот шли вверх, как планировали. Но еще раз повторяю, в игре случаются моменты, когда мы не забили хорошие моменты, а они из ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно, скрупулезно подумать и принимать правильные решения.

Всем болельщикам привет, переживаем и должны исправляться.

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Что должен сделать Станислав Черчесов после вылета сборной России?

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (6)
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0
Bub
22 Июня 2021, 01:37

Это заговор мирового капитализьмУ супротив болельщиков сборной России!!!
Нам явно показывали по тв другую игру с целью дискредитировать сборную, игроков и тренера!
На самом деле бились аки соколы супротив буржуев, но поле было зеленное, трава мокрая, судья продажная, супротивников на поле аж 11 иродов за раз - все это вместе стало камнем преткновения на пути героев.

0
BESTJuventus10
22 Июня 2021, 01:16

больной на голову

0
Пух Винни
22 Июня 2021, 01:12

Это где он у нас моменты увидел (кроме удара Головина в первом тайме)?????? Если эта была лучшая игра, то худшая может быть только поражение Гибралтару со счетом 0-6. Но похоже такое событие уже не за горами.

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3
jUMPER
22 Июня 2021, 01:11

слухаити...а чиричесив не лунатег...не...))) памояму ён перенирвиничел...))) вызавити яму скору помоч...))) спасать надыть мужука...)))

0
Воздушный шарик
22 Июня 2021, 01:09

Это уже бред...На выход!!!!

0
beorn_n
22 Июня 2021, 01:05

выколите мне глаза чтобы его не видеть и отрежте уши чтобы не слышать этот бред.

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