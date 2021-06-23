Игонин: «России в очередной раз указали её место в футболе»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы. В заключительном матче групповой стадии национальная команда разгромно проиграла Дании со счетом 1:4.

«С Данией мы провели свой лучший матч. Что касается результата, то его обсуждать не хочется. России в очередной раз указали ее место в футболе», - приводит слова эксперта News.ru.

Сборная России заняла последнее место в группе B, одержав одну победу при двух крупных поражениях. После провала на турнире поползли слухи о возможной отставке Станислава Черчесова с поста наставника команды. Однако сам специалист не планирует покидать сборную и намерен отработать свой контракт.

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