Черышев: «Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше»

Полузащитник сборной России Денис Черышев пообещал сделать выводы после неудачного выступления команды на чемпионате Европы 2020 года

- Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков. Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше, - написал российский футболист в «Инстаграме», добавив слова благодарности болельщикам за то, что болели за команду.

30-летний игрок «Валенсии» поучаствовал только в одном матче на турнире. На 30-й минуте поединка против Бельгии Черышев заменил Далера Кузяева, но на 63-й - уступил место на поле Алексею Миранчуку.

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