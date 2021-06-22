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Черышев: «Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше»

22 Июня 2021, 15:48,

Полузащитник сборной России Денис Черышев пообещал сделать выводы после неудачного выступления команды на чемпионате Европы 2020 года

- Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков. Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше, - написал российский футболист в «Инстаграме», добавив слова благодарности болельщикам за то, что болели за команду.

30-летний игрок «Валенсии» поучаствовал только в одном матче на турнире. На 30-й минуте поединка против Бельгии Черышев заменил Далера Кузяева, но на 63-й - уступил место на поле Алексею Миранчуку.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Денис Черышев
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