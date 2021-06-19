Заболотный: «Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло»

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о настрое команды на поединок против Дании в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло. У нас есть свой внутренний настрой, мы сами знаем как готовиться», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

По итогам двух сыгранных туров российская команда занимает вторую строчку в своей группе. Поединок против Дании состоится в понедельник, 21 июня, начало - 21:00 мск.

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