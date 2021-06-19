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Заболотный: «Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло»

19 Июня 2021, 13:49,

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о настрое команды на поединок против Дании в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло. У нас есть свой внутренний настрой, мы сами знаем как готовиться», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

По итогам двух сыгранных туров российская команда занимает вторую строчку в своей группе. Поединок против Дании состоится в понедельник, 21 июня, начало - 21:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антон Заболотный
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Комментарии (1)
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lazarevs08
19 Июня 2021, 15:09

Видел, уже молодец!!! Если бы читать еще умел..... А как сборная настраивается сам, мы тоже видели. Такой убойный настрой.что на поле сами себя боятся. Пас отдать страшно, по воротам пробить страшно, вдруг не получится, мамка заругает

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