Черчесов провёл собрание с игроками сборной России

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22 Июня 2021, 16:36,
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Футболисты сборной России прибыли в Москву из Дании в пять утра и провели собрание с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Об этом говорится в пресс-релизе команды. Отмечается, что Черчесов поблагодарил футболистов за работу и решил обойтись без критических слов в их адрес.
Футболисты сборной России покидают расположение команды и отправляются в отпуск. В следующий раз они соберутся вместе через два месяца для подготовки к матчу с командой Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Он состоится 1 сентября.
Напомним, что сборная России набрала три очка на групповой стадии чемпионата Европы 2020 год и заняла последнее место в квартете.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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