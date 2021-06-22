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Черчесов провёл собрание с игроками сборной России

22 Июня 2021, 16:36,

Футболисты сборной России прибыли в Москву из Дании в пять утра и провели собрание с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Об этом говорится в пресс-релизе команды. Отмечается, что Черчесов поблагодарил футболистов за работу и решил обойтись без критических слов в их адрес.

Футболисты сборной России покидают расположение команды и отправляются в отпуск. В следующий раз они соберутся вместе через два месяца для подготовки к матчу с командой Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Он состоится 1 сентября.

Напомним, что сборная России набрала три очка на групповой стадии чемпионата Европы 2020 год и заняла последнее место в квартете.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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0
Dimauskas
22 Июня 2021, 17:05

Он им яйки пощекотал и сказал "Утютю"?

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