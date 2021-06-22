«Жалкое зрелище»: Колосков оценил выступление сборной России на Евро-2020

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22 Июня 2021, 12:50,
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал сборную России после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020.
«Жалкое зрелище. Ответ нужно искать в уровне и квалификации футболистов. Здесь не виноватых нужно искать, а причину произошедшего. Нужны изменения в составе сборной», - приводит слова Колоскова издание Sport24.
Вчера, 21 июня, сборная России провела поединок против Дании в рамках третьего тура групповой стадии. Подопечные Черчесова крупно проиграли со счетом 1:4.
Российская команда покинула континентальный турнир, финишировав на последнем месте в квартете B.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Вячеслав Колосков
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