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Кудряшов: «У нас был шанс выйти из группы - до первого гола всё складывалось неплохо»

23 Июня 2021, 13:54,

Защитник Фёдор Кудряшов прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020. В решающем матче подопечные Станислава Черчесова крупно проиграли команде Дании (1:4) и потеряли шансы на выход в плей-офф.

«У нас был шанс выйти из группы - до первого гола все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата», - передает слова футболиста издание Sport24.

Кроме поражения от Дании, сборная России уступила Бельгии (0:3) и одержала победу над Финляндией (1:0). В плей-офф чемпионата Европы из квартета B шагнули бельгийцы и датчане.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Фёдор Кудряшов
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Комментарии (1)
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snk6565
23 Июня 2021, 14:06

Я бы сказал...пока мы не вышли на поле, все складывалось неплохо...)))))

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