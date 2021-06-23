Кудряшов: «У нас был шанс выйти из группы - до первого гола всё складывалось неплохо»

Защитник Фёдор Кудряшов прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020. В решающем матче подопечные Станислава Черчесова крупно проиграли команде Дании (1:4) и потеряли шансы на выход в плей-офф.

«У нас был шанс выйти из группы - до первого гола все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата», - передает слова футболиста издание Sport24.

Кроме поражения от Дании, сборная России уступила Бельгии (0:3) и одержала победу над Финляндией (1:0). В плей-офф чемпионата Европы из квартета B шагнули бельгийцы и датчане.

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