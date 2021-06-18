​Эриксен высказался после выписки из больницы: «Буду болеть за сборную Дании в матче с Россией»

Кристиана Эриксена, наконец, выписали из больницы. Датский полузащитник перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора и теперь сможет вернуться к своей семье.

Пресс-служба Датского футбольного союза опубликовала заявление Эриксена после выписки из больницы.

«Спасибо за огромное количество пожеланий – было невероятно видеть и чувствовать поддержку. Операция прошла хорошо, и в данных обстоятельствах я в порядке. Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они показали вчера вечером. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник в матче с Россией», - сказал Эриксен.