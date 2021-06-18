​Эриксен высказался после выписки из больницы: «Буду болеть за сборную Дании в матче с Россией»

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18 Июня 2021, 19:36,
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Кристиана Эриксена, наконец, выписали из больницы. Датский полузащитник перенёс операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора и теперь сможет вернуться к своей семье.
Пресс-служба Датского футбольного союза опубликовала заявление Эриксена после выписки из больницы.
«Спасибо за огромное количество пожеланий – было невероятно видеть и чувствовать поддержку. Операция прошла хорошо, и в данных обстоятельствах я в порядке. Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они показали вчера вечером. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник в матче с Россией», - сказал Эриксен.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен