Бубнов: «Вряд ли сборную России ждёт лучшее будущее с Черчесовым»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о будущем главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова после разгромного поражения от Дании (1:4).

«Если учесть, сколько времени Черчесов работает с командой, то с ним в качестве главного тренера у сборной вряд ли есть лучшее будущее», - приводит слова эксперта Sportbox.

Сборная России с тремя набранными баллами финишировала на последнем месте в своей группе. В активе подопечных Черчесова победа над Финляндией со счетом 1:0.