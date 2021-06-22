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Бубнов: «Вряд ли сборную России ждёт лучшее будущее с Черчесовым»

22 Июня 2021, 08:38,

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о будущем главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова после разгромного поражения от Дании (1:4).

«Если учесть, сколько времени Черчесов работает с командой, то с ним в качестве главного тренера у сборной вряд ли есть лучшее будущее», - приводит слова эксперта Sportbox.

Сборная России с тремя набранными баллами финишировала на последнем месте в своей группе. В активе подопечных Черчесова победа над Финляндией со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Бубнов
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Комментарии (1)
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0
Dimauskas
22 Июня 2021, 08:45

Черчесов вместе с Мутко враги русского футбола и они привели к стагнации Сборной

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