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Билялетдинов: «Наша сборная должна уже стрельнуть»

21 Июня 2021, 20:30,

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов верит в успех сборной России в матче против датчан.

«Наша сборная должна уже стрельнуть и показать хорошую игру. Рассчитываю, что матч пройдет для нас удачно, с положительным результатом», - приводит слова Билялетдинова sport24.

Матч между сборными России и Дании состоится сегодня, 21 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече сразятся сборные Финляндии и Бельгии.

Перед последним туром наша сборная занимает второе место в турнирной таблице группы В, Дания, идущая четвертой, имеет в своём активе ноль очков.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Динияр Билялетдинов
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
21 Июня 2021, 21:19

Сборная уже стрельнула в 2018-м, больше пороха и патронов не осталось...

1
Super fanat
21 Июня 2021, 21:09

Главное не себе в ногу. А так, может, из противостояния с Данией живыми и удастся выползти.

0
Bourgignon Alex
21 Июня 2021, 20:47

Стрельнёт. Обязательно. По своим воротам. И ведь попадёт!!!

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1
Lares
21 Июня 2021, 20:36

Себе в голову?

1
ингерман
21 Июня 2021, 20:31

Наша сборная должна уже стрельнуть...
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ай.. пукнуц што ле.. )))

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