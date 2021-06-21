Билялетдинов: «Наша сборная должна уже стрельнуть»

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21 Июня 2021, 20:30,
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов верит в успех сборной России в матче против датчан.
«Наша сборная должна уже стрельнуть и показать хорошую игру. Рассчитываю, что матч пройдет для нас удачно, с положительным результатом», - приводит слова Билялетдинова sport24.
Матч между сборными России и Дании состоится сегодня, 21 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече сразятся сборные Финляндии и Бельгии.
Перед последним туром наша сборная занимает второе место в турнирной таблице группы В, Дания, идущая четвертой, имеет в своём активе ноль очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России, Динияр Билялетдинов
Сборная уже стрельнула в 2018-м, больше пороха и патронов не осталось...
Главное не себе в ногу. А так, может, из противостояния с Данией живыми и удастся выползти.
Стрельнёт. Обязательно. По своим воротам. И ведь попадёт!!!
Себе в голову?
Наша сборная должна уже стрельнуть...
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ай.. пукнуц што ле.. )))