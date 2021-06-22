Унижение в Дании и вылет с Евро-2020: Кто был худшим в расстановке сборной России

Оценки футболистам Станислава Черчесова

Прощаемся с чемпионатом Европы, прощаемся очень быстро, не оставляем себе даже надежду на четыре из шести третьих места. Сборная России заняла последнее место в своей группе, за три (по факту – за два) матча пропустив семь мячей. Датчанам «наши парни» забили с довольно спорного пенальти, получили на «Паркене» четыре гола и без шансов проиграли единственный гостевой матч на Евро-2020.

Очень сложно кого-то выделять сегодня. Черчесов снова менял схему по ходу матча, но тактические ходы не помогли. Статистика говорит о тотальном доминировании датчан: удары по воротам – 16:6, удары в створ – 10:2, угловые – 7:1. Кто играл ужасно, а кто хоть чуть-чуть старался? Выставляем субъективные оценки футболистам Черчесова.

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 5,0. Плохую оценку Матвею ставить не хочется, он хоть старался. Летал по углам, дважды спас перед голом Кристенсена. Но стоит отметить, что четыре пропущенных мяча – многовато, да и важный момент с ударом Дамсгора встретил на прямых ногах.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 3,0. Один из самых слабых матчей Джикии за сборную России. Всех встречал на прямых ногах (так получился гол Дамсгора), опаздывал к эпизодам, не накрывал, проиграл все (три) единоборства, не совершил ни одного отбора.

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ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 5,0. Центр обороны сборной России проваливался регулярно, но Дивеев может считать себя лучшим в этой вакханалии. Игорь успевал ещё и Джикию страховать, смещаясь за Поульсеном. Всего Дивеев выиграл 10 единоборств, 4 раза отобрал мяч у датчан.

ФЁДОР КУДРЯШОВ – 3,5. Повезло Кудряшову, что судья оставил его на поле. После жёлтой карточки Фёдор ещё дважды грубо сфолил и хотя бы по совокупности мог быть удалён. Эти моменты показали главный недостаток Кудряшова – он постоянно проигрывал в резкости датским нападающим.

МАРИО ФЕРНАНДЕС – 4,0. Неожиданно слабый матч от Марио Фернандеса. Защитник ЦСКА всего один раз спас после флангового прохода Меле, а в остальных эпизодах Йоаким был явно бодрее. Четыре раза датчанин прошёл Марио на дриблинге, последний проход завершив результативным ударом.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 5,5. На левом фланге Кузяев был куда продуктивнее. Четырежды Далер разгонял классные атаки на пару с Головиным, отлично сдерживал Васса, совершив три отбора. Только левый фланг сборной России сегодня выиграл дуэль у команды Дании.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 3,5. Хёйбьерг и Дилейни явно переиграли центр поля сборной России. Оздоев распылялся по всему периметру, таким образом растворяясь в игре. Магомед всего 13 точных передач отдал, дважды был обыгран Дамсгором, вторым темпом атаки не поддерживал.

РОМАН ЗОБНИН – 3,0. Не многим больше сделал полузащитник «Спартака». Зобнина также дважды прошли на дриблинге, в активе Романа два отбора и 17 точных передач. А одна из неточных стала роковой. Именно Зобнин отдал пас на Поульсена, позволив тому спокойно пробить Сафонова.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 5,0. Всего час игрового времени Черчесов подарил Миранчуку, хотя Алексей неплохо двигался в атаке. Выиграл 6 единоборств, совершил два отбора, отдал одну обостряющую передачу.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 5,5. Автор единственного (пенальти не берём в расчёт) опасного момента сборной России. Головин по традиции активен, но нет поддержки, нет понимания. Сольный проход с опасным ударом, три отбора, семь выигранных единоборств. Неплохо Головин помогал обороне.

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АРТЁМ ДЗЮБА – 4,5. Реализовал пенальти, что при гнетущей атмосфере на «Паркене» сделать сложно, но более ничем не запомнился. Неплохо играл в воздухе Дзюба, однако «скидками» так никого и не нашёл. Слабовато по движению на передовой, датчане легко перекрывали попытки обострения от Дзюбы.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о. Спасибо Александру за «нарисованный» пенальти. Задачу взбодрить игру Соболев выполнил. Жаль, ненадолго.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – б/о.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – б/о.

МАКСИМ МУХИН – б/о.