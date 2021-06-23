Волейболист Алексей Спиридонов: «Дзюба идёт лесом! Черчесов стоит у мангала»

Российский волейболист Алексей Спиридонов резко прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

«Дзюба идет лесом! Команду надо омоложать, а Черчесов набрал ветеранов. Это не тренер. Стоит у мангала и машет руками», - приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Также волейболист уверен, что у тренерского штаба национальной футбольной команды были кадровые ошибки, и что якобы в состав сборной России попадал футболисты, «с которых Черчесов имеет какие-то деньги».

Напомним, что на Евро-2020 россияне проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственная победа была добыта в поединке против финнов (1:0).

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