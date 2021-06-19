Боярский оценил шансы сборной России в матче с Данией

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о предстоящей встрече сборных России и Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Против Дании у нас мало шансов на победу. Я не особо верю. Сейчас мы точно не в лучшем состоянии. Но надеемся на лучшее», - передает слова Боярского издание «Спорт-Экспресс».

Матч состоится в Дании 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров групповой стадии Россия находится на втором месте, а Дания замыкает квартет.

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