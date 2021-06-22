Гамула: «Сборную России должен тренировать только Черчесов»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула высказался в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провального выступления команды на чемпионате Европы-2020.

«Оставлять Черчесова? Оставлять! Если не Черчесов - то кто? Только Черчесов», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что Черчесов занимает пост наставника национальной команды с лета 2016 года. Под его руководством сборная России неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.

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