​Матч Россия – Дания может пройти в сложных метеоусловиях

Решающий матч группы В на Евро-2020 между сборными России и Дании может пройти в сложных метеоусловиях. Как сообщает датский BT со ссылкой на DMI, метеорологи прогнозируют в Копенгагене на понедельник ливни и грозу. Предсказать точный прогноз погоды на время начало матча (22:00 по московскому времени) невозможно. По текущей информации, дождь должен закончиться к началу игры, хотя последствия могут затронуть футбольный матч.

Сборной России нужно обыграть Данию, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. При ничьей всё будет зависеть от результата параллельного матча, а при поражении шансы оказаться в 1/8 финала будут либо очень низкими (при поражении в один мяч), либо никакими (при поражении с разницей в два мяча сборная России точно займёт последнее место).