Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Матч Россия – Дания может пройти в сложных метеоусловиях

21 Июня 2021, 00:51,

Решающий матч группы В на Евро-2020 между сборными России и Дании может пройти в сложных метеоусловиях. Как сообщает датский BT со ссылкой на DMI, метеорологи прогнозируют в Копенгагене на понедельник ливни и грозу. Предсказать точный прогноз погоды на время начало матча (22:00 по московскому времени) невозможно. По текущей информации, дождь должен закончиться к началу игры, хотя последствия могут затронуть футбольный матч.

Сборной России нужно обыграть Данию, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. При ничьей всё будет зависеть от результата параллельного матча, а при поражении шансы оказаться в 1/8 финала будут либо очень низкими (при поражении в один мяч), либо никакими (при поражении с разницей в два мяча сборная России точно займёт последнее место).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Дании
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии