Герасимец: «На чемпионате Европы первой звездой сборной России может стать Сафонов»

Футбольный эксперт Сергей Герасимец в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о предстоящем третьем групповом матче нашей сборной на чемпионате Европы с датчанами.

- Какой результат наиболее вероятен? У кого больше шансов на победу?

- Самый вероятный результат в этом матче - победа сборной Дании.

- Почему?

- Об этом говорят несколько факторов. Во-первых, датчане играют дома, при поддержке полных трибун. Во-вторых, ситуация, которая случилась с датчанами в первом матче, поначалу шокировала весь футбольный мир и сказалась на результате первого матча. Весь футбольный мир желает, чтобы Дания прошла как можно дальше. Волей-неволей, и ФИФА, и УЕФА, и судейский корпус благосклонны к этой сборной, что немаловажно в такой игре. И третий фактор – самый важный. Сборная Дании на этом чемпионате выглядит хорошо. В первом матче был несчастный случай, во втором матче они тоже проиграли не по делу, и поэтому я делаю вывод, что в третьей игре они победят.

- То, что нас устраивает ничья, - хорошо или, напротив, может сослужить дурную службу?

- Скорее, второе. У нас такая история, что если устраивает ничья, и мы будем за нее цепляться, то, как правило, ничего из этого не получается. Было бы лучше, если бы нас устраивала только победа. Мы бы играли более раскрепощенно, с акцентом на атаку. А так будем обороняться, и из этого мало, что получится.

- В чем видите наши шансы в матче с Данией?

- Команда должна выйти и бороться на поле за страну, за свою честь, свою профессиональную пригодность. Все решается на поле. Надо выходить и бороться изо всех сил.

- То есть, каких-то явных преимуществ перед датчанами у нас ни в чем нет?

- Их всегда можно найти. Для этого нужно быть едиными, сплоченными и показать свой футбол. Мы знаем, что у нас есть Дзюба, но если он будет выглядеть так же, как в первых матчах, это будет не преимущество, а наоборот. Пока я могу выделить пару центральных защитников. Мне очень нравится, как сыграл Дивеев в последнем матче с финнами. Джикия неплохо выглядит. Головин, Миранчук, который забил. Сафонов неплохо сыграл. Но это только наметки. Явного лидера в нашей сборной по итогам двух матчей я назвать не могу.

- У нас всегда был лидером Дзюба. Сейчас он не тянет, получается?

- Если он будет выглядеть как в первых двух матчах, то это скорее минус. Артём был далек от своих лучших кондиций. Возможно, он лидер в раздевалке по духу. Все футболисты об этом говорят. Но на поле это пока не воплощается в результат.

- Не считаете ли риском делать ставку на Сафонова в матче с датчанами, ведь у него до игры с финнами не было ни одного матча за первую сборную?

- А как по-другому? Сафонов сыграл на ноль, и других вариантов нет. Он уже приобрел опыт. И потом, Матвей – это ведь не юноша. Он с «Краснодаром» каждый год играет в еврокубках. В том числе, в Лиге чемпионов. У него за плечами матчи против серьезных клубов. Поэтому опытом он обладает. Риска здесь никакого нет. Сафонов как раз может стать первой звездой сборной России. Представьте, он выйдет, и потащит все, что можно. И это будет открытие чемпионата. К нему будет интерес. Все в его руках. Он может только выиграть от того, что будет в составе. Все шансы проявить себя у Матвея есть.

- Если мы не выйдем из группы, это будет провал, или таков наш уровень?

- Даже если это наш уровень, то все равно это будет провалом. Из такой группы надо выходить, учитывая то, что мы два матча играли дома. Поэтому невыход – это провал, и никаких оправданий здесь не может быть.

Елена Григорьевская