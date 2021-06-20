11-летний болельщик больше не будет давать бесплатные советы Черчесову

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20 Июня 2021, 17:04,
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Юный болельщик Ренат Эктов выпустил новое видеообращение к главному тренеру сборной России с разбором игры команды на Евро-2020 и советами по поводу стратегии и тактики на решающий матч групповой части турнира - с Данией.
- Не знаю, чьи советы вы слушаете, Бузовой, Киркорова или мои, но с финнами сыграли гораздо лучше. 5-3-1-1 в середине, с ромбом. Одобряю, - так начал Эктов свой ролик на YouTube-канале «7-17».
После краткого анализа игры сборной Дании 11-летний болельщик рекомендовал Черчесову не менять схему и выпустить Кудряшова вместо Баринова. А дальнейшие советы будет давать только за деньги.
Для выхода в плей-офф сборной России достаточно не проиграть Дании в понедельник.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Ренат Эктов
ну смех смехом, а впечатление такое, что он реально не понимает что делать, как тренировать, что такое футбол... и это я не про пацана.
Дети дают советы чабану как пасти баранов. Вывод: внизу в комментарии Милки.
Всё. Катастрофа