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11-летний болельщик больше не будет давать бесплатные советы Черчесову

20 Июня 2021, 17:04,

Юный болельщик Ренат Эктов выпустил новое видеообращение к главному тренеру сборной России с разбором игры команды на Евро-2020 и советами по поводу стратегии и тактики на решающий матч групповой части турнира - с Данией.

- Не знаю, чьи советы вы слушаете, Бузовой, Киркорова или мои, но с финнами сыграли гораздо лучше. 5-3-1-1 в середине, с ромбом. Одобряю, - так начал Эктов свой ролик на YouTube-канале «7-17».

После краткого анализа игры сборной Дании 11-летний болельщик рекомендовал Черчесову не менять схему и выпустить Кудряшова вместо Баринова. А дальнейшие советы будет давать только за деньги.

Для выхода в плей-офф сборной России достаточно не проиграть Дании в понедельник.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Ренат Эктов
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Комментарии (3)
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0
overkill666
20 Июня 2021, 17:53

ну смех смехом, а впечатление такое, что он реально не понимает что делать, как тренировать, что такое футбол... и это я не про пацана.

0
Карыч Кар
20 Июня 2021, 17:35

Дети дают советы чабану как пасти баранов. Вывод: внизу в комментарии Милки.

1
Милка
20 Июня 2021, 17:15

Всё. Катастрофа

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