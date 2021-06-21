Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро

В ключевом для себя матче за путёвку в плей-офф ЕВРО-2020 бились сборные России и Дании. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», куда не пустили российских болельщиков из-за ограничительных противокоронавирусных мер.

Вот и наступил для сборной России час Х. Третий тур, Дания, Копенгаген. Скорее всего, для чистого прохода в плей-офф со второго места нашей команде хватило бы ничьей, учитывая, что финны вряд ли обыграли бы звёздных бельгийцев. Но показатели Швейцарии и Украины, занявших третьи места в группах A и C, оставляли команде Черчесова маленькие шансы пробраться в 1/8 финала с третьего места своей группы.

Огня матчу добавляли резкие реплики датских игроков накануне игры. Юссуф Поульсен сказал, что тот, кто не обыгрывает Россию, не достоин идти дальше, а Йоаким Меле пообещал сделать всё, чтобы «уничтожить» соперника. Понятно, что датчане были раззадорены двумя домашними поражениями в предыдущих матчах, где они сильно превзошли Финляндию и Данию в плане ударов по воротам. Ну а наши подходили к третьей игре на фоне минимальной победы над финнами, которая оставила позади разгром от бельгийцев.

Черчесов поставил в основу залечивших травмы Кудряшова и Фернандеса, сохранив схему с тремя центральными защитниками. Насыщенность срединной зоны защиты была обоснована в свете того, что Дании требовалась только победа. Соответственно, предсказывалась игра «алой гвардии» первым номером. Впрочем, в алой форме на поле вышли россияне, потому что именно они официально считались хозяевами, играя на самом деле в гостях.

Начало игры оказалось оптимистичным, если не рассматривать российскую группу атаки, где максимум того, что делал Дзюба, было размахивание локтями. «Датский динамит» не стал активно грохотать с первых минут так, как в матче с Бельгией. Атаки реальных хозяев не носили острого характера. Они были читаемы, и наши защитники с ними справлялись, вовремя делая отборы и перехваты. Не очень уверенно вышел из пределов штрафной Сафонов, выбивший мяч в аут коленом, но то был единичный тревожный случай за первую половину первого тайма.

Наши же запороли две прекрасные центровые контратаки. Датчане, увлекавшиеся позиционной атакой, оставляли сзади вакуум и едва за это не поплатились. Только вот Головин плохо пробил прямо во вратаря, а закидушка Зобнина в адрес Головина была перехвачена. К получасу игры полумоментом отметились скандинавы – Оздоев бросился в подкат, но Хёйбьерг и так чуть не попал с дистанции левый нижний угол. Головин ответил на это выстрелом из полукруга значительно выше створа.

После тридцатой минуты датчане обосновались в позиционном нападении, а наши всё-таки убаюкались и допустили эпизод результативной расслабленности. Дамсгору дали принять мяч перед штрафной и неотразимо пробить по дуге. Джикия просто смотрел, Дивеев чуть выставил ногу, Миранчук не предпринял никаких действий сзади, ну а Сафонов понял, что ничего не сможет сделать, во время полёта мяча (0:1).

Проигрывать с минимальным счётом к перерыву ещё куда ни шло, но пропустить быстро второй от далеко не самого страшного соперника было бы уже слишком. И надо благодарить Вестергора за то, что на угловом он пробил головой правее створа. В общем, на антракт сборная России ушла на четвёртом месте в онлайн-таблице группы B.

Второй тайм начался ничуть не страшно для сборной России по игре. Датчане по-прежнему не рвались вперёд на полную мощность, и тут бы нашим самим включить добротную атаку, но они вместо этого в любимом стиле организовали гол в собственные ворота. Зобнин под прессингом на своей половине выдал суперпас назад Сафонову. Тот не ожидал такой подставы, и перехвативший мяч Поульсен спокойненько отыграл оставленного на растерзание российского вратаря (0:2).

Черчесов пошёл ва-банк и вынул из рукава козырь в лице Соболева, переведя тактический рисунок на сдвоенный центр с Дзюбой. И как ни странно, это дало свои плоды! Соболев в районе чужой вратарской упал в борьбе с Вестергором. Момент был не самый очевидный, но Тюрпен уверенно указал на точку, и Дзюба забил с пенальти по центру ворот, проведя свой тридцатый гол за сборную и догнав по этому показателю Кержакова (1:2).

Датчане поняли, что ситуация для них тоже опасна, и начали взвинчивать темп у ворот нашей сборной. После подачи углового фактические хозяева не смогли пробить мяч сквозь соперников на носовом платке. Дальше Сафонов ещё трижды самоотверженно спасал владения за спиной, но был бессилен против дальнего добивания Кристенсена (1:3). Ну и Меле в контратаке завершил своё дело в левый угол (1:4).

Было ясно, что ничего россиянам в этом матче уже не светит. Игроки скандинавской сборной были правы, говоря, что «уничтожат» соперника. Команда Станислава Черчесова потерпела громкое фиаско, оказавшись подорванной «датским динамитом». Сборная России вылетает с Евро с четвёртого места в группе, Дания следует в плей-офф со второго.

Кирилл Иванцов