Деменко: «Россия справлялась с топ-соперниками, датчане чересчур переоценивают свои возможности»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании.

«Если посмотреть по играм, то фаворит в любом случае - Дания. Я читал высказывания датских футболистов, которые заявляют, что если они не смогут обыграть такую команду, как Россия, то им нечего делать в плей-офф, тем самым называя нашу сборную слабой. Тут ребята чересчур переоценивают свои возможности. Все-таки сборная Дании - это не условная сборная Франции. Хотя и с топ-соперниками наша сборная справлялась. Мне кажется, что Россия сегодня не проиграет датчанам. Я уверен, что мы должны как минимум сыграть вничью, а при хорошем раскладе и победить датчан. Им нужна только победа, а мы можем подловить их на контратаке.

Мы будем сегодня играть в свой футбол. Многие говорят, что мы сразу выбиваем мяч, но все-таки сегодня у нас в составе есть Дзюба, который может выбитый мяч сохранить, и после этого команда создаст атаку. Я думаю, Россия с каждым матчем должна лишь улучшаться. Конечно, матч будет тяжелый, и провокации были, и наших болельщиков не будет. Но, наверное, тем матч будет и интереснее, это даёт ему особую подоплеку», - сказал Деменко.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».