​Черчесов высказался перед решающим матчем против Дании

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20 Июня 2021, 21:22,
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В понедельник вечером сборная России проведёт ключевой поединок против Дании на Евро-2020. Ситуация такова, что команде Станислава Черчесова нужно избежать поражения в Копенгагене. Тренер российской сборной поделился своими мыслями на пресс-конференции.
«Мы не считаем расклады, нам нужно отыграть матч на максимуме. У каждой сборной есть свои сильные и слабые стороны. Нужно воспользоваться слабыми сторонами соперника, нивелировав его сильные стороны. Нас ждёт непростой матч», - рассказал Черчесов журналистам.
Матч между сборными России и Дании стартует в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
даны ужо посоветуволи россияным захвотить с собой поболшы пампирсоф...))) эко як издиваютьси над нашай сбродной энти бусурмани...))) роздовить их надоть як клопив энтих фикингив...)))
нивелировщик хренов, снова обосрется и будет искать виноватых в окружении...