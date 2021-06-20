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​Черчесов высказался перед решающим матчем против Дании

20 Июня 2021, 21:22,

В понедельник вечером сборная России проведёт ключевой поединок против Дании на Евро-2020. Ситуация такова, что команде Станислава Черчесова нужно избежать поражения в Копенгагене. Тренер российской сборной поделился своими мыслями на пресс-конференции.

«Мы не считаем расклады, нам нужно отыграть матч на максимуме. У каждой сборной есть свои сильные и слабые стороны. Нужно воспользоваться слабыми сторонами соперника, нивелировав его сильные стороны. Нас ждёт непростой матч», - рассказал Черчесов журналистам.

Матч между сборными России и Дании стартует в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (2)
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3
jUMPER
20 Июня 2021, 23:00

даны ужо посоветуволи россияным захвотить с собой поболшы пампирсоф...))) эко як издиваютьси над нашай сбродной энти бусурмани...))) роздовить их надоть як клопив энтих фикингив...)))

1
Misha_diablo_football
20 Июня 2021, 22:01

нивелировщик хренов, снова обосрется и будет искать виноватых в окружении...

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