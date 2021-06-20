​Черчесов высказался перед решающим матчем против Дании

В понедельник вечером сборная России проведёт ключевой поединок против Дании на Евро-2020. Ситуация такова, что команде Станислава Черчесова нужно избежать поражения в Копенгагене. Тренер российской сборной поделился своими мыслями на пресс-конференции.

«Мы не считаем расклады, нам нужно отыграть матч на максимуме. У каждой сборной есть свои сильные и слабые стороны. Нужно воспользоваться слабыми сторонами соперника, нивелировав его сильные стороны. Нас ждёт непростой матч», - рассказал Черчесов журналистам.

Матч между сборными России и Дании стартует в Копенгагене 21 июня в 22:00 по московскому времени.