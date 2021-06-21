Василий Березуцкий: «Сборная Дании нам по зубам, есть шанс на победу»

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21 Июня 2021, 10:04,
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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о предстоящем поединке подопечных Станислава Черчесова против национальной команды Дании.
«Думаю, сборная Дании нам по зубам. Я не считаю, что Дания намного сильнее нас. Игра может быть равной, а у нас есть шансы на победу», - поведал тренер в эфире «Коммент.Шоу».
Поединок третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании состоится в Копенгагене сегодня, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
После двух туров россияне занимают второе место в группе B, а датчане замыкают квартет.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Дании, Василий Березуцкий
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