Василий Березуцкий: «Сборная Дании нам по зубам, есть шанс на победу»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о предстоящем поединке подопечных Станислава Черчесова против национальной команды Дании.

«Думаю, сборная Дании нам по зубам. Я не считаю, что Дания намного сильнее нас. Игра может быть равной, а у нас есть шансы на победу», - поведал тренер в эфире «Коммент.Шоу».

Поединок третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании состоится в Копенгагене сегодня, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров россияне занимают второе место в группе B, а датчане замыкают квартет.

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