Что случилось в матче Россия – Дания: разнос обороны Черчесова, гол одноклубника Миранчука, странный пенальти

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная России играла против команды Дании.

Так уж получилось, что большую часть матчей (2 из 3) сборная России проводила дома, но вот самый главный бой группового этапа на чемпионате Европы 2020 состоялся на чужом поле. Стадион «Паркен», город Копенгаген, Дания. Соперник, потерявший по ходу турнира Кристиана Эриксена, переживший невероятное эмоциональное потрясение, загнанный в угол. Первый тайм с Бельгией впечатлил, но этого датчанам не хватило даже для одного очка.

Урок из бельгийского матча подопечные Ньюланда вынесли. Понятно было, что датчане будут атаковать больше, но не стали они бросаться вперёд с первых минут. Постепенно захватывали инициативу, наращивали давление. Вроде и моментов не было, но чувствовалось, что оборона Станислава Черчесова дрогнет, как только пойдёт настоящая атака. За время разгона датской команды успела удивить соперника сборная России. Головин продрался в штрафную площадь и пробил под штангу – спас Каспер Шмейхель.

Embed from Getty Images

Ходили датчане вокруг да около штрафной площади сборной России, но с моментами не спешили. Пристрелку начал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Словно из пращи стрельнул он с дуги штрафной площади, чуть-чуть разминув мяч со штангой. Продолжил, а точнее завершил пристрелку Дамсгор. Всего пару метров пространства ему дали перед штрафной площадью, а Миккель ловко развернул корпус и мягким ударом закинул мяч в правый угол. Сафонов встретил удар на прямых ногах – 0:1.

После гола в раздевалку получили футболисты сборной России и мяч из раздевалки. Прошло 14 минут после возобновления игры, несколько пауз, связанных с повреждениями Мехле, Хёйбьерга и Кудряшова, и разрыв в счёте стал тревожным. А ещё более тревожно то, как датчане забили второй мяч. Роман Зобнин позабыл про Поульсена, отдав неудачную передачу назад. Мяч прилетел аккурат к форварду сборной Дании, которому лишь осталось пробить мимо распластавшегося Матвея Сафонова – 0:2.

Сразу после второго пропущенного мяча Черчесов видоизменил схему, отказавшись от игры в три центральных защитника. Вместо Фёдора Кудряшова вышел Вячеслав Караваев, Максим Мухин заменил Кузяева, а в нападении появился второй большой форвард – Александр Соболев. И именно он сделал важнейшее для интриги событие. Форвард «Спартака» развернулся и упал в борьбе с Янником Вестергором, заработав пенальти для Дзюбы. Артём мощно пробил по центру, переиграв Каспера Шмейхеля – 1:2.

Embed from Getty Images

Но всего 10 минут продержалась интрига. Датчане поддавили ощутимо, стандарт за стандартом, заброс за забросом. Оборона Станислава Черчесова вновь начала сыпаться при малейшем взвинчивании скоростей. После ударов из пределов штрафной площади Матвей Сафонов спас, но вылетевший мяч подобрал Андреас Кристенсен, пальнувший точно под перекладину метров с двадцати – 1:3. Не успела даже раскрыться сборная России, как получила четвёртый мяч. Побежали в массированную атаку, ничего не придумали и получили ответный укол. На ворота убежал Йоаким Меле. Одноклубник Миранчука легко убрал Мухина и Фернандеса, пробив в нижний угол – 1:4.

Вот таким получился вылет сборной России с чемпионата Европы. Ужасная разница забитых и пропущенных мячей оставляет команду Станислава Черчесова на последнем месте в группе.