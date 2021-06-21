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Что случилось в матче Россия – Дания: разнос обороны Черчесова, гол одноклубника Миранчука, странный пенальти

21 Июня 2021, 23:52,
В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная России играла против команды Дании.
Протокол игры  
РОССИЯ 1:4 Дания
    38' Дамсгор Миккель (0:1)
    59' Поульсен Юссуф (0:2)
(1:2) Дзюба Артём 70'    
    79' Кристенсен Андреас (1:3)
    82' Меле Йоаким (1:4)
Сафонов Матвей Дивеев Игорь   76' Джикия Георгий Кудряшов Фёдор   28'   68' (Караваев Вячеслав (   68') Фернандес Марио Оздоев Магомед   61' (Соболев Александр Сергеевич (   61') Зобнин Роман Кузяев Далер   68' (Мухин Максим (   68') Миранчук Алексей   61' (Жемалетдинов Рифат (   61') Головин Александр Дзюба Артём
Запасные: Черышев Денис Дюпин Юрий Семёнов Андрей Евгеньев Роман Заболотный Антон Ионов Алексей Шунин Антон Баринов Дмитрий
Шмейхель Каспер Кристенсен Андреас Кьяер Симон Вестергор Янник Васс Даниэль   60' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   60') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Делани Томас   57'   86' (Йенсен Матиас (   86') Меле Йоаким Брайтвайт Мартин   85' (Корнелиус Андреас (   85') Поульсен Юссуф   60' (Дольберг Каспер (   60') Дамсгор Миккель   72' (Норгор Кристиан (   72')
Запасные: Йоргенсен Матиас Сков Роберт Рённов Фредерик Андерсен Йоаким Лоссль Йонас Винд Жонас Ольсен Сков Андреас
21 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

Так уж получилось, что большую часть матчей (2 из 3) сборная России проводила дома, но вот самый главный бой группового этапа на чемпионате Европы 2020 состоялся на чужом поле. Стадион «Паркен», город Копенгаген, Дания. Соперник, потерявший по ходу турнира Кристиана Эриксена, переживший невероятное эмоциональное потрясение, загнанный в угол. Первый тайм с Бельгией впечатлил, но этого датчанам не хватило даже для одного очка.

Урок из бельгийского матча подопечные Ньюланда вынесли. Понятно было, что датчане будут атаковать больше, но не стали они бросаться вперёд с первых минут. Постепенно захватывали инициативу, наращивали давление. Вроде и моментов не было, но чувствовалось, что оборона Станислава Черчесова дрогнет, как только пойдёт настоящая атака. За время разгона датской команды успела удивить соперника сборная России. Головин продрался в штрафную площадь и пробил под штангу – спас Каспер Шмейхель.

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Ходили датчане вокруг да около штрафной площади сборной России, но с моментами не спешили. Пристрелку начал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Словно из пращи стрельнул он с дуги штрафной площади, чуть-чуть разминув мяч со штангой. Продолжил, а точнее завершил пристрелку Дамсгор. Всего пару метров пространства ему дали перед штрафной площадью, а Миккель ловко развернул корпус и мягким ударом закинул мяч в правый угол. Сафонов встретил удар на прямых ногах – 0:1.

После гола в раздевалку получили футболисты сборной России и мяч из раздевалки. Прошло 14 минут после возобновления игры, несколько пауз, связанных с повреждениями Мехле, Хёйбьерга и Кудряшова, и разрыв в счёте стал тревожным. А ещё более тревожно то, как датчане забили второй мяч. Роман Зобнин позабыл про Поульсена, отдав неудачную передачу назад. Мяч прилетел аккурат к форварду сборной Дании, которому лишь осталось пробить мимо распластавшегося Матвея Сафонова – 0:2.

Сразу после второго пропущенного мяча Черчесов видоизменил схему, отказавшись от игры в три центральных защитника. Вместо Фёдора Кудряшова вышел Вячеслав Караваев, Максим Мухин заменил Кузяева, а в нападении появился второй большой форвард – Александр Соболев. И именно он сделал важнейшее для интриги событие. Форвард «Спартака» развернулся и упал в борьбе с Янником Вестергором, заработав пенальти для Дзюбы. Артём мощно пробил по центру, переиграв Каспера Шмейхеля – 1:2.

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Но всего 10 минут продержалась интрига. Датчане поддавили ощутимо, стандарт за стандартом, заброс за забросом. Оборона Станислава Черчесова вновь начала сыпаться при малейшем взвинчивании скоростей. После ударов из пределов штрафной площади Матвей Сафонов спас, но вылетевший мяч подобрал Андреас Кристенсен, пальнувший точно под перекладину метров с двадцати – 1:3. Не успела даже раскрыться сборная России, как получила четвёртый мяч. Побежали в массированную атаку, ничего не придумали и получили ответный укол. На ворота убежал Йоаким Меле. Одноклубник Миранчука легко убрал Мухина и Фернандеса, пробив в нижний угол – 1:4.

Вот таким получился вылет сборной России с чемпионата Европы. Ужасная разница забитых и пропущенных мячей оставляет команду Станислава Черчесова на последнем месте в группе.

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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная России, Сборная Дании
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Комментарии (3)
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0
sierge
22 Июня 2021, 00:04
Отмучились
0
jUMPER
22 Июня 2021, 00:01

ай тельце сбродной отправьти грузавым бортом...))) а лушче в товарным вахоне в каторым перевозют крупно рохатай скот...))) у энтих аморфных...колченогих...нетука ни карахтира...ни самолюбия...ни толанту...))) энто ж надоть так опзорить велику страну на конуни дня памяти и скорби...))) вы не хфутболисты...ввы мозахисты...получающии миливоннаи хонорары...)))

0
Bourgignon Alex
21 Июня 2021, 23:59

Лысый, вешайся! И орден верни!!!

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