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​Хабиб Нурмагомедов: «Потолок сборной России – выход из группы, в команде нет лидера»

17 Июня 2021, 19:35,

Известный боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся большим фанатом футбола, высказался по поводу сборной России, которая в настоящий момент выступает на Евро-2020.

«В сборной России нет лидера. А если он и есть, то он не выполняет свою функцию. Это точно не лучшая сборная в её истории. Потолок команды – выход из группы», - высказался Хабиб в ходе общения с журналистами на пресс-конференции.

Напомним, что после двух игр сборная России имеет в своём активе три зачётных балла. Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии со счётом 0:3, но обыграла Финляндию со счётом 1:0.

Следующий матч сборная России проведёт 21 июня против Дании.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
17 Июня 2021, 19:48

нужна команда , командной игры нет , физуха слабая , технически лишь три четыре игрока что то стоят , какой тут лидер должен быть ?? лидера можно выключить каким бы он гением не был , а вот даже такую простую команду как фины обыграть трудно , потому что лидера там нет , а есть командная игра подключенная к дисциплине , что толку от ,, лидера ,, от которого мяч отскакивает как от стены , лидер должен быть тренер в такой команде .

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