​Хабиб Нурмагомедов: «Потолок сборной России – выход из группы, в команде нет лидера»

Известный боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся большим фанатом футбола, высказался по поводу сборной России, которая в настоящий момент выступает на Евро-2020.

«В сборной России нет лидера. А если он и есть, то он не выполняет свою функцию. Это точно не лучшая сборная в её истории. Потолок команды – выход из группы», - высказался Хабиб в ходе общения с журналистами на пресс-конференции.

Напомним, что после двух игр сборная России имеет в своём активе три зачётных балла. Команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии со счётом 0:3, но обыграла Финляндию со счётом 1:0.

Следующий матч сборная России проведёт 21 июня против Дании.