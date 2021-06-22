Соболев: «Хотел попросить у всех не накидываться на Рому Зобнина»

Форвард сборной России Александр Соболев подвёл итоги матча с датчанами (1:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Роль в сегодняшнем результате сыграли командные ошибки или индивидуальные?

- Я думаю, что все вместе - и индивидуальные, и командные. Опять же неудачная игра, пропустили 4, забили 1. Могло быть все по-другому, если бы мы забили в первом тайме. Я бы, наверное, хотел в первую очередь попросить у всех не накидываться на Рому Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Не стоит на него накидываться. Правда, выигрывают все и проигрывают все. Проиграла вся команда.

- Артём Дзюба сказал, что многое сыграла психология. При таком стадионе, такой атмосфере, при практически отсутствии наших болельщиков, это могло все сказаться на результате?

- Я думаю, что нет. Но если говорить именно о болельщиках, то здесь фантастическая поддержка. Я в первый раз такое видел, что просто отдают пас друг другу, и весь стадион на ушах. А в плане психологии, я думаю, что нет. Это никак не повлияло. Проиграли мы сегодня сами.

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