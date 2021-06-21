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Экс-игрок сборной Дании Бек: «Дания показала отличный футбол, надеюсь, это сохранится и в матче против России»

21 Июня 2021, 15:27,

Бывший игрок сборной Дании Майкл Бек поделился ожиданиями от матча с россиянами в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Как вам сборная Дании?

Мне нравится, как играет сборная Дании. Оба матча были очень хорошими, несмотря на результат. Да, Дания проиграла, но показала отличный футбол, надеюсь, это сохранится и в матче против России.

А игру сборной России видели?

Если честно, нет, поэтому мне сложно судить о силе вашей команды. Последний раз я видел ее на чемпионате мира.

Какие ожидания от игры?

На самом деле, мы ожидаем очень тяжелую игру. Но я верю в победу нашей команды, тем более, матч пройдет в Дании. И у нашей команды будет невероятная поддержка трибун.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Дании, Майкл Бек
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