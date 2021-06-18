Деменко: «Нашей сборной надо добавить уверенность, чтобы обыграть датчан»

Известный футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о третьем матче группового этапа чемпионата Европы с Данией.

- Вчера прошел матч датчан с бельгийцами. Что бы отметили в игре нашего ближайшего соперника?

- Датчане очень впечатлили на самом деле. Особенно, как они прессинговали. Бельгийцы даже не знали, что делать с этой командой. Датчане хорошо контролировали игру, хорошо выходили, не давали шансы бельгийцам. Если бы не замены Витселя, де Брёйне и Азара. Де Брёйне вообще перевернул матч: и пас отдал, и мяч забил. Нашим ребятам будет очень тяжело.

- То есть, ничья для нас будет хорошим результатом?

- Будем надеяться на ничейный результат, который даст нам право выйти из группы со второго места. Мы прекрасно понимаем, как может закончиться матч сборных Бельгии и Финляндии. А так будет очень непростой для нас матч.

- Мы будем играть на выезде. Это создаст дополнительные сложности?

- Мы видели вчера, как болельщики во вратаря кидали стаканы. Непонятно, почему была такая агрессия с их стороны. Надеюсь, все обойдется без проблем. Датчанам кровь из носа нужно выигрывать. Нас устраивает ничья. Но все может перевернуться в любой момент. Будем болеть за наших ребят.

- Если судить по двум стартовым встречам, как вам наша сборная?

- Пока есть проблемки. Будем надеяться, что Черчесов вселит в ребят уверенность. Мы видим, что в завершающей стадии есть только Дзюба и Головин, которые борются с защитниками. Есть вопросы по Фернандесу, еще что-то. Сейчас самое главное - дать ребятам уверенность. И победа над финнами была очень важной для нас в этом плане.

- Игра в обороне тоже вызывает опасения?

- Конечно. Мы видим команды, которые борются за самые высокие места, и сборные, которые что-то пытаются сделать, как Турция, а результата нет. Про нашу сборную сейчас говорят, что она не играет, что все плохо. Но главное, что добиваемся результата. Надо выйти из группы. А там уже каждый матч будет решающим.

- На воротах во встрече с Данией у нас будет Сафонов?

- Однозначно. Он хорошо отстоял с финнами, не переживал. Психологический фактор никто не отменял. Матвей справился. Может, тот не засчитанный мяч в начале встречи его раскрепостил. Самое главное, что команда сыграла на ноль.

- Смена вратаря по ходу турнира говорит о том, что Черчесов признал ошибку с выбором основного вратаря?

- Наверное, Шунин был в хорошей форме, и доверие было к нему. Но он в каких-то эпизодах мог спасти сборную, однако не выручил. А у нас в команде есть три примерно равных по классу вратаря, и тренер смотрит, учитывает и психологический фактор. Черчесов в любом случае рисковал, выпуская Сафонова. Представьте, какой был бы шквал критики, если бы мы проиграли финнам. Хорошо, что все для нас так завершилось.

- Кто из игроков нашей сборной вам понравился по первым матчам?

- Головин. Он созидательный игрок. Также отмечу Дзюбу, Кузяева, Миранчука. Эти ребята не боятся играть. Вообще все наши футболисты стараются, бьются. Другое дело, что нужно посидеть между собой и поговорить. Сказать: «А чего нам бояться?». Они ведь поиграли и на чемпионате мира, выходили там из группы. Понятно, что от них всегда ожидают результатов. Но с другой стороны, может такими маленькими шажочками идти дальше. В прессе давление на нашу команду очень сильное. Справляться с этой ситуацией архисложно. Но Черчесов на протяжении четырех лет доказывает, что может создавать команду, и она играет, что бы ни говорили. Пройти чемпиона мира и играть достойно с сильными командами, обыграть финнов на чемпионате Европы… Я считаю, мы справляемся. Другие сборные тоже проваливаются. Вот Бельгия, казалось бы, лучшая, а вышла Дания, которая проиграла Финляндии, и мы видели проблемы бельгийцев. А мы обыграли финнов. Кто лучше подготовлен, тот и выигрывает. Можно критиковать наших ребят, что они играют плохо. Но в какой-то момент их нужно поддерживать. Ведь они стараются.

- Многие критиковали нашу сборную за плохую физическую форму в первом матче. Каково ваше мнение на этот счет?

- На самом деле, мы в хорошей физической форме. Просто много бегаем без мяча. Думаю, тренер говорит ребятам, что нужно больше контролировать мяч, больше открываться. Мы делаем много черновой работы, когда нужно просто подержать мяч, успокоиться. А мы, получая мяч в обороне, не видим предложений, начинаем бить вперед. Естественно, идет нагрузка. Поэтому ребятам нужно больше открываться, подсказывать друг другу. Тогда будет легче играть.

Елена Григорьевская