Сёмин назвал козыри сборной России в матче с Данией

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20 Июня 2021, 10:37,
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Известный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче сборных России и Дании на чемпионате Европы 2020 года.
Шансы у команды Станислава Черчесова будут только, если «наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств», - заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».
Экс-наставник «Локомотива» уверен, что индивидуально игроки из Дании превосходят своих следующих соперников на турнире.
Также Сёмин добавил, что сборной России нельзя играть на ничью, которая вполне ее устроит, ведь в таком случае «обязательно пропустишь и проиграешь».
Матч Россия - Дания состоится 21 июня.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Юрий Сёмин