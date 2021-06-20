Сёмин назвал козыри сборной России в матче с Данией

Известный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче сборных России и Дании на чемпионате Европы 2020 года.

Шансы у команды Станислава Черчесова будут только, если «наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств», - заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Экс-наставник «Локомотива» уверен, что индивидуально игроки из Дании превосходят своих следующих соперников на турнире.

Также Сёмин добавил, что сборной России нельзя играть на ничью, которая вполне ее устроит, ведь в таком случае «обязательно пропустишь и проиграешь».

Матч Россия - Дания состоится 21 июня.

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