У сборной России антирекорд по разгромам на Евро

Сборная России стала единоличным автором антирекорда чемпионатов Европы по провальным результатам. Команда Станислава Черчесова была разгромлена датчанами (1:4), а на старте турнира также крупно проиграла Бельгии (0:3).

Подобное уже случалось с командой, при этом на ее лучшем Евро в 2008 году. Тогда подопечные Гуса Хиддинка дважды проиграли Испании - 0:3 и 1:4.

На все другие сборные зафиксирован лишь один подобный случай. Вчерашние соперники сборной России, датчане, проиграли по 0:3 Франции и Голландии в 2000 году.

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