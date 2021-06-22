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У сборной России антирекорд по разгромам на Евро

22 Июня 2021, 02:04,

Сборная России стала единоличным автором антирекорда чемпионатов Европы по провальным результатам. Команда Станислава Черчесова была разгромлена датчанами (1:4), а на старте турнира также крупно проиграла Бельгии (0:3).

Подобное уже случалось с командой, при этом на ее лучшем Евро в 2008 году. Тогда подопечные Гуса Хиддинка дважды проиграли Испании - 0:3 и 1:4.

На все другие сборные зафиксирован лишь один подобный случай. Вчерашние соперники сборной России, датчане, проиграли по 0:3 Франции и Голландии в 2000 году.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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