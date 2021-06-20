Сафонов - о попадании в стартовый состав: «Большого удивления не было»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов доволен дебютом на чемпионате Европы. В матче с финнами (1:0) он отстоял на ноль. В интервью УЕФА 22-летний футболист заявил, что был готов к тому, что получит шанс проявить себя на турнире

- Если честно, были подозрения, что я сыграю, еще накануне матча. Поэтому, когда мне это подтвердили, большого удивления уже не было, - сказал Сафонов.

Вратарь также отметил, что на протяжении всего матча играл с отличным настроением и был просто счастлив.

Что касается игры сборной России, Матвей Сафонов считает, что команда прогрессирует от матча к матчу: «Стала чувствоваться уверенность в собственных силах».

Следующий матч россияне проведут против Дании 21 июня.

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