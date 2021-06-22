Уткин - о Черчесове: «В тренерском штабе у нас есть царь и бог, который не понимает критику»

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин оценил работу Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020. Под руководством 57-летнего специалиста сборная России заняла последнее место в своей группе.

«Для сборной есть будущее, но вот для тренера это фиаско. В тренерском штабе у нас есть царь и бог. Человек, который не понимает критику. Российский чиновник образца 2020-2021 года», - рассказал Василий на своем канале в Youtube.

Сборная России в решающем матче группового этапа потерпела крупное поражение от команды Дании со счетом 1:4. После этого матча подопечные Черчесова потеряли шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру