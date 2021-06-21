Джикия: «Сборная Дании - очень дисциплинирована, организованна, всегда идёт в атаку»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о настроении в команде перед решающей встречей с датчанами.

«Мы считаем, что это будет наш самый сложный матч. Бельгия - одна из самых сильных сборных на Евро. Но и Дания обладает отличными качествами для победы. Команда очень дисциплинирована, организованна. Они всегда идут в атаку. В матче с Бельгией у них в активе 22 удара, а с финнами - 26.

Конечно, перед третьим матчем мы чувствуем давление. Следует не забывать, что не все игроки находятся сегодня в оптимальной форме. Неприятный факт с Марио Фернандесом случился. Но мы все понимаем, что это наш решающий поединок, поэтому очень серьезно готовимся к встрече.

Напомним, матч Россия - Дания должен состояться 21 июня в 22:00 по московскому времени в Копенгагене.

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